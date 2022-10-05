МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15% по сравнению с показателем в марте, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

"Аналитики фискальных данных от "Контур.Маркета" сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15%", — говорится в материалах. Там же добавляется, что специалисты изучили продажи крепкого спиртного в российских магазинах.

При этом если сравнивать российские и зарубежные бренды, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей, что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена — 245 рублей.

"Доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1% до 15%. При этом продажи импортного рома, джина и коньяка упали на 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах", — добавляется в исследовании.

Эксперты отмечают, что несмотря на значительную долю рынка, отечественный крепкий алкоголь, в том числе водка, тоже просели в продажах — на 16% и принесли производителям на 15,4% меньше выручки.