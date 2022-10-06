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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20221006/838378955.html
Путин призвал уделить внимание потребительскому спросу
Потребрынок
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Спрос россиян на потребительские товары остается низким, необходимо уделить этому внимание, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Мы много об... ПРАЙМ, 06.10.2022
потребрынок, бизнес, новости, владимир путин, спрос, экономика рф, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на потребительские товары остается низким, необходимо уделить этому внимание, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы. Требует внимания с нашей стороны", — сказал он.
Глава государства сообщил, что в августе и в июле розничные продажи упали на 8,8 процента в реальном выражении, а в сентябре показатель опустился еще ниже, причем даже в номинальном выражении.
Президент попросил в связи с этим доложить о мерах, принимаемых для обеспечения стабильной работы потребительского сектора экономики.
Он также подчеркнул, что санкционное давление на Россию продолжит расти, поэтому необходимо иметь гибкие, эффективные планы действий и последовательно их исполнять.