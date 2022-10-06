МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на потребительские товары остается низким, необходимо уделить этому внимание, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС

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"Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы. Требует внимания с нашей стороны", — сказал он.

Глава государства сообщил, что в августе и в июле розничные продажи упали на 8,8 процента в реальном выражении, а в сентябре показатель опустился еще ниже, причем даже в номинальном выражении.

Президент попросил в связи с этим доложить о мерах, принимаемых для обеспечения стабильной работы потребительского сектора экономики.

Он также подчеркнул, что санкционное давление на Россию продолжит расти, поэтому необходимо иметь гибкие, эффективные планы действий и последовательно их исполнять.