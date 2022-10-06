МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на потребительские товары остается низким, необходимо уделить этому внимание, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин отметил рост ненефтегазовых доходов России

"Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы. Требует внимания с нашей стороны", — сказал он.

Глава государства сообщил, что в августе и в июле розничные продажи упали на 8,8 процента в реальном выражении, а в сентябре показатель опустился еще ниже, причем даже в номинальном выражении.

Президент попросил в связи с этим доложить о мерах, принимаемых для обеспечения стабильной работы потребительского сектора экономики.

Он также подчеркнул, что санкционное давление на Россию продолжит расти, поэтому необходимо иметь гибкие, эффективные планы действий и последовательно их исполнять.