МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Спрос на технику отечественного производства, а также из стран СНГ, в частности Белоруссии, вырос в России за последние 9 месяцев в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили опрошенные РИА Новости ритейлеры. Мантуров рассказал о планах по использованию импортозамещенного SSJ

"В "Ситилинке" продажи крупной бытовой техники собственных торговых марок, российских брендов, а также брендов из СНГ выросли в 1,5 раза по продажам в штуках за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи собственной торговой марки SunWind выросли в указанный период почти в 2,5 раза", — рассказал руководитель группы закупок крупной бытовой техники "Ситилинка" Олег Щептев.

По его словам, такой рост спроса на СТМ, отечественные бренды и бренды из СНГ связан с несколькими факторами. В первую очередь, уход многих брендов с российского рынка сократил конкурентную среду, при этом такая техника ниже по стоимости, покупатели обратили на нее свое внимание.

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" также отметил возросший до 1,5-2 раз спрос на технику ведущих отечественных компаний и марок из Белоруссии и Узбекистана в натуральном выражении. "Торговые марки максимально усилили свои позиции в холодильниках и морозильных камерах, стиральных машинах, плитах и кухонных вытяжках. Продажи ключевых производителей в этих категориях превысили 1,8 миллиона штук. Самыми популярными брендами у россиян стали "Атлант", Darina, Gefest, Flama и Elikor", — добавили там.

Данную тенденцию подтвердили и маркетплейсы. Так, в пресс-службе Wildberries заявили о том, что продажи техники и электроники от российских и белорусских брендов выросли за девять месяцев на 112%, а доля таких брендов в общем обороте этой категории за год, с начала октября 2021 года выросла на 4 пункта, до 45%.

"За первое полугодие мы отмечаем повышенный интерес на Ozon к отечественным брендам бытовой техники – штучные продажи кратно выросли к аналогичному периоду 2021 года… Бытовую технику брендов Atlant, Elikor и Flama россияне приобрели почти в 2 раза больше по итогам первых шести месяцев 2022 год к году. По итогам полугодия в штучных продажах лидирует бренд Redmond, у которого большой ассортимент умной бытовой техники и гаджетов для дома. Больше всего россияне покупают технику отечественных брендов для кухни: газовые плиты, электрические и индукционные варочные панели, холодильники и вытяжки", — заключили в Ozon.