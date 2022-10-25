МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Магнит" за первые три месяца действия проекта фудшеринга — бесплатной передачи продуктов нуждающимся — передал москвичам 6 тонн продуктов и планирует в дальнейшем расширять инициативу, сообщает ритейлер. "Магнит" увеличит поставки российских овощей "борщевого набора"

"Розничная сеть "Магнит" за три месяца со старта пилотирования проекта по фудшерингу безвозмездно передала благополучателям в Москве 6 тонн продуктов питания с истекающим сроком годности: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалею. Получателями стали более 4 000 социально незащищенных граждан – одинокие пенсионеры, многодетные семьи и другие", — говорится в сообщении.

"Мы хотим помочь тем, кто нуждается в товарах первой необходимости, а также сократить объемы пищевых отходов. Мы постепенно масштабируем пилот: если в начале к нему были подключены только два даркстора, то сейчас мы передаем волонтерам продукты уже в 22 точках. После апробации всех необходимых процессов мы рассматриваем возможность подключения к этому направлению благотворительности объектов других форматов, например, гипермаркетов и супермаркетов", — приводятся в сообщении слова руководителя управления по устойчивому развитию "Магнита" Надежды Галактионовой.

Отмечается, что ритейлер в рамках стратегии устойчивого развития намерен также до конца 2025 года вдвое сократить объем пищевых отходов. В 2021 году розничная сеть на 46% относительно базового 2019 года, сократила образование таких отходов за счет внедрения проектов по экологичной утилизации.

Летом в "Магните" и других сетях, в том числе в X5 Group, запустили программу фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся продуктов с подходящим к окончанию сроком годности. Розничная сеть реализует проект совместно с банком еды "Русь".