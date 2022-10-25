МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году

Отмечается, что средняя цена за килограмм соленого сала в октябре составила 258,77 гривен (около 7 долларов), при этом в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть рост цены составил 37,09 гривен (около 1 доллара).

Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).

Падение ВВП Украины за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год — 33,1%, согласно данным минэкономики страны. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.