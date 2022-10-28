Индекс потребительских настроений в США в октябре вырос лучше прогноза — до 59,9 пункта
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре вырос до 59,98 пункта с сентябрьских 58,6 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 59,8 пункта, как и показывала предварительная оценка.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, вырос до 65,6 пункта с 59,7 пункта в сентябре, аналитики ожидали роста лишь до 65,3 пункта, как и показывала предварительная оценка. Индекс экономических ожиданий при этом ожидаемо снизился до 56,2 пункта с 58 пунктов в сентябре.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221028/838632527.html