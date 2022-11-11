МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В крупных российских торговых центрах продолжают работать более 150 зарубежных ритейлеров, большая часть из них – из США, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Эксперты узнали, сколько недополучили российские ретейлеры из-за скидок

По ее данным, несмотря на прекращение или приостановку деятельности в России значительного числа иностранных ритейлеров, в настоящее время в стране продолжают работу в качественных торговых центрах 152 международных бренда.

"Лидерами по количеству представленных в России брендов являются такие страны, как США – 22,4%, Италия – 15,1%, Франция – 10,5%, Турция – 9,9% и Германия – 9,9%. Наименьшая доля приходится на Казахстан, Финляндию, Южную Корею и другие страны", – говорится в сообщении NF Group.

Наибольшее количество иностранных ритейлеров, по подсчетам консалтинговой компании, сконцентрировано в фэшн-сегменте (59,9%), за ним следует общественное питание (9,9%), бытовая техника и электроника – 5,3%. На бренды, специализирующиеся на торговле парфюмерией и косметикой, аксессуарами и сувенирами, суммарно приходится около 6%.

Как отмечается в сообщении, иностранные бренды в торговых центрах в основном представлены в ценовом сегменте "средний" (46,7%) и "средний плюс" (22,4%), масс-маркет занимает долю в 20,4%, а на "премиум" приходится только 1,3%.

По данным NF Group, ограничили свою деятельность в России после начала военной операции на Украине более 180 иностранных компаний в сфере ритейла. Однако сейчас консультанты фиксируют, что "все больше иностранных компаний желают сохранить свое присутствие в стране, а некоторые продолжают расширять и диверсифицировать свой бизнес".

"Пока поток громких уходов ретейлеров с рынка замедляется. А 17 операторов вернулось в Россию под новым именем", – отмечается в сообщении.