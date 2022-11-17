МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа. Россияне назвали главные критерии выбора продуктов питания

Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено.

"В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере", — сказал политик.

Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. "ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма", — пояснил Круглый.

Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. "Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем", — полагает сенатор.

Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.