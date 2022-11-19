МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян не доверяют рекламе, и даже если в ней участвуют знаменитости, это все равно не помогает: таким роликам доверяет только каждый седьмой россиянин, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году

"Не верит рекламе 71% россиян. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (16%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 18% против 14% соответственно", — выяснили авторы исследования, опросив 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди мужчин доля тех, кто не доверяет рекламе, также оказалась выше. О своем недоверии к рекламе высказались 74% мужчин и 68% женщин соответственно.

В число рекламных роликов, которым жители нашей страны доверяют, вошли сюжеты с участием шоумена Дмитрия Нагиева, актера Константина Хабенского, певца Дмитрия Маликова и певицы Полины Гагариной, а также актера Сергея Безрукова. Россияне также прониклись доверием к рекламе с телеведущим Николаем Дроздовым, певицей Клавой Кокой, телеведущим Азаматом Мусагалиевым, певцом Сергеем Жуковым и музыкантом Бастой.