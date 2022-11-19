МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Число краж в норвежских магазинах возросло на фоне инфляции и энергокризиса в стране, заявил менеджер по коммуникациям компании NorgesGruppen, владеющей крупнейшей сетью бакалейных магазинов в королевстве, Кине Сейланд. Норвегия вложит деньги в британский фонд для Украины

"Наши сети видят, что в этом году количество краж и попыток мошенничества в магазинах увеличилось по сравнению с предыдущими годами", — сообщил Сейланд телеканалу TV2.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на статистику Восточного полицейского округа Норвегии, в этом году число мелких краж в магазинах выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.

В NorgesGruppen считают, что, как правило, кражи в магазинах происходят при использовании касс самообслуживания. Например, тот или иной покупатель может отсканировать меньшее количество товаров.