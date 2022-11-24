МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Склонность к потреблению у россиян в ноябре немного выросла, в то же время снизилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличных, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Индекс потребительских настроений в США в ноябре снизился лучше прогноза

"В ноябре после завершения частичной мобилизации немного возросла склонность респондентов к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 27,9% (+2,3 процентного пункта к октябрю), но пока остается ниже уровней 2021 года", — говорится в материалах.

При этом снизилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличной форме – до 35,1%, добавил регулятор. Уточнив, что снижение составило 2,8 процентного пункта по сравнению с октябрем.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.