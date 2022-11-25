МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в нее законопроект о сокращении сроков оплаты торговыми организациями поставок скоропортящихся и социально значимых продуктов питания, следует из базы данных нижней палаты парламента. Ретейлеры не ждут роста цен на "праздничные" продукты длительного хранения

Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. При этом предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней — 25 календарных дней, с большим сроком годности – 40 календарных дней.

Разработчики обращают внимание, что оплата большей части социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (например, куриных яиц) в настоящее время составляет 25 и более дней после их передачи организациям торговли. А у производителей скоропортящихся продовольственных товаров, сроки годности которых составляют менее 5 дней, на постоянной основе возникают кассовые разрывы, так как срок оплаты таких товаров организациями торговли (8 рабочих дней) превышает два и более производственных цикла.

В некоторых случаях организация торговли получает товар, реализует его, получает следующую поставку, реализует ее, и только после этого осуществляет оплату производителю. Причем таких циклов (поставка-реализация) до наступления момента оплаты может быть несколько, что приводит к дисбалансу интересов производителей и продавцов, подчеркивают авторы законопроекта. Кроме того, отсрочка платежей "фактически является скрытым бесплатным кредитованием торговли со стороны производителей, поставляющих социально значимую и востребованную населением продукцию", отмечают они.

Однако производители продовольственных товаров в настоящее время и так испытывают дефицит оборотных средств при одновременной необходимости сдерживать свои отпускные цены, замечают разработчики. В связи с этим законопроектом предлагается максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней установить в 4 рабочих дня, а со сроком годности 6-9 дней – 8 рабочих дней. А для всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков годности, предельный срок их оплаты сократить до 10 дней.

"Снижение установленных предельных сроков оплаты товаров, поставляемых производителями, окажет существенную поддержку производителям скоропортящихся и социально значимых продовольственных товаров, поможет им преодолеть волатильность условий ведения бизнеса (рост себестоимости, кассовые разрывы), сохранить бизнес в целом, что обеспечит повышение доступности продовольственных товаров для населения Российской Федерации и создаст предпосылки для сдерживания цен на них", — указывается в пояснительной записке.