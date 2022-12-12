МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" планирует, что картофель фри с предприятия, которое строится в партнерстве с АПХ "Мираторг", будет использоваться не только для ресторанной сети, но и поставляться другим заказчикам, сообщил РИА Новости владелец сети Александр Говор. "Вкусно — и точка" намерен ежегодно открывать не менее 50 заведений

"Мираторг" ранее в понедельник сообщил, что планирует совместно с "Вкусно — и точка" начать в 2023 году строительство, а в 2024 году — запустить в эксплуатацию завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек мощностью не менее 90 тысяч тонн в год.

"Потребность в такой продукции на "Вкусно — и точка" — 75 тысяч тонн в год, а завод рассчитан на 90 тысяч. То есть с запасом, поэтому остальное — в рынок", — сообщил Говор.

Он напомнил, что сеть как преемник McDonald's в России столкнулась с проблемой наличия картофеля фри, когда крупная фабрика по производству этой продукции в Липецкой области, построенная под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывавшая его потребности в продукте, сменила основного собственника и подняла цену в "два с лишним раза". "Вкусно — и точка" планирует в 2023 году повысить цены

Поэтому в результате компании пришлось искать продукцию схожего качества на других рынках — например, в Турции, в Египте, в Иране, в Индии — лишь бы не подвести потребителей. "Это блюдо было одним из основных в McDonald's, и мы делаем все, чтобы не было спада в этом продукте", — подчеркнул Говор.

Он пообещал, что картофель, произведенный на новом предприятии, будет точно соответствовать стандартам по толщине, действовавшим в сети McDonald's, а его качество станет еще лучше нынешнего.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 840 точек сети.