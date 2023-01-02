МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Назван срок хранения открытой бутылки алкоголя

"К сожалению, не удалось добиться значимых шагов по дистанционной продаже алкоголя, хотя очевидно, что давно пора сделать этот процесс контролируемым. Сегодня в сети сотни тысяч запросов в месяц на этот товар и порядка 3 тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от 5 миллиардов до 10 миллиардов рублей ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками", — пояснил он.

По словам Соколова, от этого страдает добросовестный ритейл, производители, государство и сами покупатели, которые могут даже не подозревать о том, что приобретают продукцию у нелегальных организаций, не несущих никакой ответственности за ее качество.

"Эксперимент, который должен был стать главным этапом к снятию регуляторных ограничений на реализацию алкогольной продукции в интернете, в сегодняшней версии не решает заявленных задач. Для чистоты результатов необходимо проводить эксперимент в реальных регуляторных условиях, в том числе с участием широкого круга компаний", — уточнил он. Россиянам рассказали, зачем вводят новый ГОСТ для виски

В конце ноября Соколов уже говорил агентству о том, что легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки, с привлечением торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли.

Предполагается, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ноябре заявлял, что законопроект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Он также отметил, что министерство надеется на то, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать.