Глава АКИТ Соколов: в России действует около трех тысяч теневых сайтов по продаже алкоголя
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"К сожалению, не удалось добиться значимых шагов по дистанционной продаже алкоголя, хотя очевидно, что давно пора сделать этот процесс контролируемым. Сегодня в сети сотни тысяч запросов в месяц на этот товар и порядка 3 тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от 5 миллиардов до 10 миллиардов рублей ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками", — пояснил он.
По словам Соколова, от этого страдает добросовестный ритейл, производители, государство и сами покупатели, которые могут даже не подозревать о том, что приобретают продукцию у нелегальных организаций, не несущих никакой ответственности за ее качество.
"Эксперимент, который должен был стать главным этапом к снятию регуляторных ограничений на реализацию алкогольной продукции в интернете, в сегодняшней версии не решает заявленных задач. Для чистоты результатов необходимо проводить эксперимент в реальных регуляторных условиях, в том числе с участием широкого круга компаний", — уточнил он.
В конце ноября Соколов уже говорил агентству о том, что легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки, с привлечением торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли.
Предполагается, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ноябре заявлял, что законопроект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Он также отметил, что министерство надеется на то, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230102/839380222.html