ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — ПРАЙМ. Бюджет Финляндии ежегодно теряет 80-100 миллионов евро налоговых сборов на алкоголь, поскольку жители зачастую покупают его в интернете, сообщает в четверг таможня страны. В Финляндии снизилась продажа алкоголя

Финляндия на протяжении нескольких лет лидирует в ЕС по дороговизне алкоголя, что вынуждает жителей страны искать ухищрения — покупать его в соседней Эстонии или заказывать по интернету. В то же время продажи алкоголя в Финляндии в прошлом году в государственной монополии Alko снизились на 10%.

"По оценкам таможни, в 2021 году в зарубежных интернет-магазинах было куплено 33 миллиона литров алкоголя. По оценкам налогового управления, в 2021 году акцизные сборы были уплачены только с 1% алкогольных напитков, заказанных через интернет, и поэтому Финляндия ежегодно будет терять около 80–100 миллионов евро налоговых поступлений", — сообщает таможня.

Минувшей весной правительство выделило специальные ассигнования налоговой и таможенной службе для усиленного контроля за заказами граждан алкогольной продукции за рубежом. В ноябре-декабре таможня изъяла 81,5 тысячи литров алкоголя, купленного в интернет-магазинах без уплаты финских налогов и на часть продукции их доначислила, также указывает организация.

Таможня констатирует, что продавцы также изменили способ работы, а в некоторых отправлениях может находиться несколько сотен посылок для различных покупателей, что крайне затрудняет проверки.