МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25% в натуральном выражении, до 100 тысяч тонн, говорится в сообщении компании. "Почта России" увеличила скидки на почтовые отправления для экспортеров

"Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная часть экспорта компании, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли более чем на 20%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что зарубежные отгрузки по итогам года выросли в натуральном выражении почти на 25%, а в рублевом рост экспортных продаж составил свыше 40% — за счет диверсификации портфеля в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, наиболее заметный рост экспортных продаж — в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий он вырос примерно на треть, приблизившись к 10 тысячам тонн. В свою очередь, поставки свинины составили около 15 тысяч тонн, примерно на 1% больше показателя 2021 года.

Основная доля экспорта приходится на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также Саудовскую Аравию и Вьетнам; начались поставки в Катар и Анголу. В свою очередь, доля халяльной продукции уже превышает 10% в натуральном выражении и имеет перспективы существенного увеличения.

По словам директора по экспорту торгового дома "Черкизово" Елены Вольгушевой, которые приводятся в сообщении, главными направлениями экспорта в ближайшие годы по-прежнему останутся Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия, а компания, ставя задачу дальнейшей диверсификации географии экспорта, заинтересована в открытии доступа на рынки Филиппин, Малайзии и Индонезии.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.