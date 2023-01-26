МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов — прорабатываются решения, учитывающие интересы всех акционеров при действующих регуляторных и санкционных ограничениях, следует из отчета компании. Торговая сеть Fix Price вышла на монгольский рынок

В апреле компания сообщала, что совет директоров решил отложить выплату окончательных дивидендов за 2021 год на срок года. А в сентябре совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год, отметив, что компания возобновит выплаты "по мере стабилизации ситуации" с "внешними факторами".

"Мы продолжаем вести работу по данному вопросу и прорабатываем решения, которые, с учетом действующих регуляторных и санкционных ограничений, учитывали бы интересы всех акционеров. Мы подтверждаем намерения компании возобновить выплату дивидендов в будущем, и о прогрессе будем своевременно сообщать рынку", — приводятся в отчёте слова гендиректора ритейлера Дмитрия Кирсанова.

Ритейлер Fix Price был основан в 2007 году. По состоянию на 31 декабря компания управляла 5 663 магазинами России и странах ближнего зарубежья.