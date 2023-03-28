МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил включить Республику Татарстан в эксперимент по маркировке импортируемого в Россию алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), сообщается в телеграм-канале министерства. Российских фермеров призвали подготовиться к маркировке молочной продукции

"Минфин России подготовил проект постановления правительства РФ о расширении территории эксперимента по маркировке ФСМ импортируемого в Россию алкоголя: в периметр эксперимента предлагается включить Республику Татарстан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение "позволит сформировать новые логистические маршруты для перемещения алкогольной продукции, импортируемой из стран Средней и Восточной Азии". При этом ожидается снизить риски возникновения сбоев и задержек при маркировки продукции из-за внешних ограничений.

Эксперимент по маркировке специальными марками ввозимого в Россию алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада, был запущен в июне 2021 года в Калининградской области. Предполагалось, что он продлится два года. В марте 2022 года был принят закон, позволяющий правительству РФ расширять территорию проведения эксперимента. Кроме того, эксперимент был продлен на год — до конца мая 2024 года.

Сейчас эксперимент осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края.