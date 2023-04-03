МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании. Чистая прибыль McDonald's за 2022 год снизилась на 18 процентов

"В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации", — говорится в сообщении, которое компания направила своим сотрудникам.

Как отметила газета, в сообщении руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально". Подчиненных также попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.

Руководство McDonald's отказалось назвать изданию число сотрудников, которые подпадут под сокращения.

С конца 2022 года ряд американских технологических компаний также начал массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.