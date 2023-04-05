МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В интернете появились мошенники, предлагающие людям за вознаграждение оценивать отели на портале по выбору жилья Booking.com, сообщили "Известиям" в компании R-Vision. Роскачество: с карт лояльности интернет-магазинов могут украсть бонусы

Эта платформа прекратила работу в России в марте 2022 года, там больше нельзя платить российскими банковскими картами, отсутствует возможность бронирования отелей с российского IP-адреса.

"Несмотря на то, что Booking приостановил работу в России, злоумышленники используют сервис как приманку. А вот уже при переходе по объявлению в мессенджеры, тема корректируется — пользователю предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». За денежное вознаграждение нужно выполнить несколько заданий. Например, проставить «лайки» определенным товарам на сайте продавца", — рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

Эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании "РТК-Солар" Александр Вураско отметил, что злоумышленники готовы принимать на работу людей старше 25 лет: это может быть связано с тем, что банки куда менее охотно выдают кредиты или оформляют карты заемщикам младше этого возраста.

Корреспондент издания за последнюю неделю получил несколько подобных предложений о работе: отправители утверждали, что готовы платить до 8 тысяч рублей в сутки за то, чтобы положительно оценивать отели на Booking.

Когда с одним из авторов таких сообщений связались в Telegram, то там объяснили, что "работа ведется совместными усилиями Booking и DNS". Миссия, по утверждению мошенников, состоит в том, чтобы увеличить популярность магазина, рассказать большему количеству людей о продуктах, которые он продает. Далее корреспонденту выдали первое задание — лайкнуть утюг в DNS.

"В качестве следующих заданий доверчивым людям предлагают завести кошелек на стороннем сервисе, перечислить туда деньги и с него выкупить эти товары. Потраченную сумму обещают вернуть с процентами. Однако покупка товара — это всего лишь обман, не являющейся настоящей сделкой. Новый "сотрудник" просто лишается своих денег", — предупредил Куценко.