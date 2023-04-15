МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года стали больше интересоваться билетами в кино и театр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — онлайн-спрос на них вырос на 68% и 22% соответственно, свидетельствуют данные интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости. Премьера новых "Папиных дочек" состоится осенью

"В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года значительнее всего вырос онлайн-спрос на билеты в кинотеатр – плюс 68%… Помимо интереса к кинотеатрам, согласно данным, основанным на поисковых запросах россиян, в начале 2023 года на 22% вырос интерес к театральным постановкам", — говорится в исследовании. Там же добавляется, что особой популярностью среди спектаклей пользуются комедии.

По оценкам сервиса, это в первую очередь связно со снятием ковидных ограничений, а также рядом громких премьер. "Например, "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом. Кроме того, в начале 2023 года в прокат выходили и популярные зарубежные кинокартины, среди которых "Джон Уик 4", "Операция "Фортуна" и другие. Полагаю, в ближайшее время еще одним стимулом для подогрева спроса на билеты в кино может стать недавняя премьера фильма "Вызов", съемки которого проходили на орбите", — считает эксперт компании.

Отмечается, что среди театров наиболее активно набирают популярность "Современник", театр "Моссовета" и театр "Станиславского". Кроме того, на 7% вырос интерес россиян к балету. Растет спрос и на концерты — в жанрах рок (+65%), шансон (+32%) и джаз (+35%), а также на квесты (+90%), экскурсии (+32%) и мастер-классы (+11%).

"При этом спрос на мюзиклы и цирк наоборот упал — на 14% и 12% соответственно… Довольно значительно сократился спрос на выставки (-57%) и иммерсивные спектакли (-27%). Билеты в музеи и галереи ищут реже на 10% и 33% соответственно", — добавляется в исследовании.