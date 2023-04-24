МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Продажи ноутбуков в России за прошлый квартал в натуральном выражении упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и такая тенденция, вероятно, сохранится в течение всего года, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Почему бытовая техника дорожает, а на складах завал

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что в первом квартале продажи ноутбуков в России в натуральном выражении упали почти на четверть, стационарных компьютеров — на 6% год к году. А в денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%.

"В первом квартале 2023 года продажи ноутбуков упали на 20%. Что касается прогноза на 2023 год, скорее всего тенденция по падению продаж сохранится. Возможно, к началу учебного периода можно будет наблюдать рост продаж, но год к году все равно будет падение", — считает Кусков.

Эксперт также добавил, что в этом году наблюдается затоваривание рынка ноутбуков, которое началось еще в прошлом году. "Связано это с тем, что очень много везли параллельным импортом, что привело к тому, что предложение заметно превышало спрос", — заключил он.

Как в свою очередь сообщили агентству в пресс-службе "Ситилинка", по их подсчетам рынок компьютеров и ноутбуков в натуральном выражении в первом квартале снизился по сравнению с прошлым годом на 30-35%. Там также отметили, что в компьютерах наблюдается рост спроса на российских производителей, в то время как в ноутбуках эта тенденция заметна меньше, спрос смещен больше в сторону китайских брендов.