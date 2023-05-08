МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Больше половины ресторанов в России на сегодняшний день стали предлагать отечественное вино, появились в этой связи даже отдельные федеральные ресторанные сети, винные карты которых состоят только из российских напитков, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. В России выросли объемы производства алкоголя

"Всего торгующих вином кафе, ресторанов и баров порядка 40 тысяч заведений. Российские вина представлены в более чем 50%", — рассказал Ставцев. При этом он отметил, что доля продаж вина в HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe, индустрия гостеприимства — ред.) составляет всего 5% от общего объема в России. Эксперт пояснил, что это связано с тем, что на полках магазинов можно найти вино дешевле, чем в заведениях.

Как отметила сомелье ресторана "Матрешка" Юлия Попова, в последние годы доля отечественного алкоголя в ресторанах неизменно растет. "Благодарная тому, что появляются на рынке молодые и новые производители, а "старички" активно развиваются и запускают интересные линейки, и прирост в каждом году составляет 10-15% относительно предыдущего", — сказала она.

С этим мнением согласился и управляющий ресторана Atlantica Seafood Сергей Киселев.

"За последний год продажи российского алкоголя у нас удвоились. Появился большой выбор отечественного алкоголя. Сегодня 30% винной карты в Atlantica Seafood — российские производители. Это произошло благодаря тому, что все крупные дистрибьюторы пересмотрели свои портфели, когда начались перебои в марте прошлого года", — сказал он. Россиян научили, как определить качество вина

Руководитель информационного центра WineRetail также рассказал агентству, что в России впервые с прошлого года стали открываться федеральные ресторанные сети, в которых винная карта состоит только из отечественных напитков. Говоря о самых популярных регионах-производителях он назвал Краснодарский край и Крым, отметив, что востребованы в ресторанах также вина, произведенные в Дагестане и в регионах вдоль Волги.

Отметили эксперты и рост качества российского вина. "Плюс есть выбор. Появились хорошие дорогие и качественные вина. Многие из которых не только не уступают, но и превосходят зарубежные аналоги", — сказал управляющий ресторана Atlantica Seafood. Представители отрасли подчеркнули, что с ростом качества и ассортимента меняются и вкусы посетителей ресторанов и их отношение к отечественному вину.

"Гости стали чаще заказывать отечественных производителей. Если раньше о российском вине было мнение, что это что-то из пакета и гости морщили носы, то сейчас многие стали увлекаться отечественным винным туризмом и читать про наше виноделие. Иногда даже удивляют своими познаниями в этой области. При этом в плане крепкого алкоголя такого сказать не могу, мысли наших гостей в этом смысле еще довольно старомодны, но водка, по их мнению, точно должна быть из России", — рассказала Попова.