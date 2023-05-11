РИМ, 11 мая — ПРАЙМ. Более трети итальянских семей считают, что за последние 12 месяцев их финансово-экономическое положение ухудшилось, сообщил в четверг Национальный союз потребителей (Unc). В Италии отметили значительный рост стоимости коммунальных услуг

Проанализировав последние данные Национального института статистики (Istat), эксперты союза установили, что ухудшение ситуации отмечают представители 35,1% семей, тогда как в 2021 году этот показатель составлял только 30,5%.

"Это серьезные и тревожные, но ожидаемые результаты", — заявил президент Unc Массимилиано Дона.

"Очевидно, что большие счета за коммунальные услуги и высокие цены сильно повлияли на экономические условия жизни семей, ухудшив их. Даже данные, касающиеся тех, кто считает свое положение неизменным, не обязательно могут быть рассмотрены в положительном ключе. Вообще, под это определение подпадают все те, кто с трудом сводил концы с концами как в 2021, так и в 2022 годах. Так что никакого повода для радости нет", — подчеркнул он.

В конце марта, анализируя данные Istat, специалисты Национального союза потребителей выявили тенденцию к некоторому замедлению роста цен на Апеннинах, однако эксперты вынуждены были констатировать, что тенденция практически не коснулась цен на продовольственные товары, которые продолжают быстро дорожать.

"Стоимость жизни продолжает расти и становится все более невыносимой. Для семейной пары с двумя детьми инфляция на уровне 7,7% в годовом исчислении означает дополнительные ежегодные расходы в размере 2306 евро, из которых 1015 евро идут только на еду и напитки, а 1062 евро — на товары потребительской корзины", — указывалось тогда в исследовании Unc.