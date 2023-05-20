КАЗАНЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Картошки для фри в России достаточно, внутренний спрос полностью удовлетворен, теперь следует заниматься переработкой сырья, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. Эксперты объяснили, почему российские рестораны вводят платную бронь

"Уже все нормально, все привезли из Ирана, Египта, разместили, а потом уже и наши стали опять по-новой выпускать. С картофелем вопрос снят", — заявил он в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum", комментируя ситуацию с картофелем для фри в стране.

На уточняющий вопрос о том, на сколько процентов удовлетворяется внутренний спрос, Бухаров ответил, что "уже на 100%".

Однако, по его словам, теперь следующая история — это переработка. "Если мы возьмём Западную Европу, то там 98% картофеля перерабатывается, а у нас — только 2% на сегодняшний день. Нам нужно перерабатывать, в том числе в чипсы, картофельное пюре, сублимированное и т.д. Любые способы для того, чтобы просто перерабатывать картофель", — заключил он.

В сентябре прошлого года Бухаров рассказал агентству, что привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в 2023 году, а проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он прошел в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.