МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в заведениях общепита в жилых домах прежде всего коснется регионов России, так как в столице с этой проблемой справились, но для этого комиссиям, выдающим лицензии на продажу алкоголя, нужно тщательнее отделять "наливайки" от ресторанов и баров, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В России призвали в срочном порядке начать онлайн-торговлю алкоголем

Закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в так называемых "наливайках" может быть принят в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости в середине мая депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе".

"Закладывается борьба с "наливайками" и она поддерживается, но могут пострадать добросовестные предприниматели и это вызывает беспокойство. Выходит, что на законодательном уровне мы готовы отрезать всех из-за некомпетентной работы конкретных ведомств. Плюс это проблема в регионах. В Москве такой проблемы нет, в столице все работает и с "наливайками" полностью справились", — сказал Миронов.

"На этапе, когда предприятиям дают рецензию на реализацию алкоголя, существует комиссия и она должна тщательнее отделять "наливаек" от ресторанов и баров. Это сделать не сложно: ни одну лицензию не выдают без прихода комиссии", — добавил он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров обратился к депутату Госдумы Максиму Топилину с просьбой включить его в состав рабочей группы в качестве представителя отраслевого объединения. Об этом говорится в копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там также отмечается, что бизнес понимает озабоченность государства в отношении недобросовестных организаций, нарушающих действующее законодательство и использующих "лазейки", и считает важным проводить работу по борьбе с ними. Но в то же время представители отрасли подчеркивают, что около 38% баров и ресторанов в России могут пострадать из-за закона об ограничении продажи алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

РИА Новости по этому вопросу также направило запрос Минпромторгу.