МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Средний чек на набор из самых необходимых в походе товаров остался в России почти неизменным, несмотря на заметный рост спроса: комплект из рюкзака, палатки, спального мешка, горелки и необходимых инструментов обойдется в этом году на 2% дороже — почти в 10 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"Если учитывать в качестве минимального туристического набора комплект из рюкзака, палатки, спального мешка, горелки и необходимых инструментов, средний чек покупки составит 9956 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. По сравнению с прошлогодним периодом таких товаров куплено на 59% больше, чем год назад", — подсчитали аналитики.

По данным авторов исследования, сильнее всего из перечисленных товаров вырос средний чек на покупку походного комплекта инструментов (нож, спички, крючки) — на 70%, до 1210 рублей. По горелке он вырос на 11%, до 471 рубля, а туристическому рюкзаку — на 3%, до 2037 рублей.

По всем остальным товарам средний чек показал отрицательную динамику. По палатке он снизился на 4%, до 3919 рублей, а по спальному мешку — на 10%, до 2319 рублей.

Как обращают внимание аналитики, за годы ковидной пандемии и сложностей выезда за рубеж многие россияне уже успели опробовать альтернативу курортам. Развивается сфера кемпингов, глэмпингов и концепций со свободным посещением мест отдыха. Все это стимулирует спрос на товары, необходимые в походе.