МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого канала" и "России-1", ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. Россия стала в апреле единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

"Антимонопольная служба возбудила в отношении ООО "Агроторг"(торговая сеть "Пятерочка") дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО "Агроторг" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

ФАС поясняет, что реклама магазина торговой сети "Пятерочка" в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах к рекламе.

При этом текст дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени.

Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа.