МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил закон, который уточняет правила производства винодельческой продукции. Российские пивовары назвали способ защиты от суррогатного слабого алкоголя

Вводится новое понятие "закладка виноградных насаждений", перечень видов винодельческой продукции, производимой на территории России, условия правомочности общего собрания членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

Закон уточняет состав информации, содержащейся в федеральном реестре виноградных насаждений, и в паспорте виноградного насаждения. В законе закрепляется, что указанные реестр и паспорт должны содержать сведения о месте нахождения виноградного насаждения в виде схемы в графической форме с указанием координат его границ с точностью, допускающей использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для их определения.

Паспорт виноградного насаждения составляется в отношении каждого виноградного насаждения и предоставляется субъектом виноградарства и виноделия в Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России независимо от членства в ней. Названная саморегулируемая организация направляет паспорт виноградного насаждения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий размещение указанного паспорта в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок направления паспорта виноградных насаждений устанавливается названным уполномоченным федеральным органом, говорится в аннотации.

Инвентаризация виноградных насаждений должна производиться не реже одного раза в два года и в отношении каждого виноградного насаждения.

На этикетке и контрэтикетке теперь будет представлена информация также и о производителе винодельческой продукции.

Классификация вин и крепленых вин дополняется новым типом — ординарные вина, определяются виды винодельческой продукции, производимой на территории РФ.