МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Почта России" и "Яндекс Маркет" планируют открыть в РФ еще 9 тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ), в настоящее время новые пункты уже есть в удаленных деревнях и селах, сообщила почтовая компания. Wildberries запустил экскурсии на склады

"Получить товары из "Яндекс Маркета" теперь можно в сельских отделениях "Почты России". Благодаря партнерству компаний на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах, где раньше не было ПВЗ площадки. "Почта России" и "Яндекс Маркет" планируют открыть еще порядка 9 тысяч пунктов выдачи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отделения, которые выдают посылки от онлайн-площадки, можно узнать по брендированным табличкам на входе. Для получения заказа понадобится только штрихкод из приложения маркетплейса.

Отмечается, что сейчас наибольшее количество новых пунктов выдачи открыто в Краснодарском крае и Ростовской области. Также ПВЗ уже доступны в некоторых деревнях и селах Нижегородской и Ленинградской областей.

"Почта России" начала доставлять заказы из "Яндекс Маркета" еще в 2016 году. Сейчас мы рады расширить сеть пунктов выдачи площадки за счет почтовых отделений. Благодаря нашему сотрудничеству жителям удаленных населенных пунктов стали доступны более 75 миллионов товаров маркетплейса", — отметил руководитель дирекции по развитию сети и управлению проектами "Почты России" Алексей Логвинов.