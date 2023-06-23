МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Каждый второй житель в России хочет открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет, самыми привлекательными направлениями для будущих предпринимателей оказались — открытие кафе, ресторана, продуктового или книжного магазина, а также предприятия из сферы красоты, следует из данных компании "Ренессанс Жизнь" и платформы "Авито.Услуги", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Каждый второй россиянин (48%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Чаще об этом мечтают жители Казани (58%), Екатеринбурга (54%) и Омска (52%). Самой лучшей идеей для бизнеса россияне считают открытие кафе или ресторана (27%). Такие мысли появляются у трети зуммеров (34%) — молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый пятый (22%) участник опроса признался, что хочет открыть магазин продуктов или книжный, а в большинстве случаев такую цель для себя ставят россияне в возрасте 25-34 лет или миллениалы (26%)", — говорится в исследовании.

При этом у 16% россиян интерес вызывает предпринимательство в отрасли красоты, еще 15% нравится сфера ремонта и строительства. Также 14% людей мечтают открыть автосервис — в этой категории лидирует взрослое поколение (65+ лет). Свое дело в сфере перевозок и транспортных услуг выбрали бы 13%.

"Основным препятствием на пути начинающих предпринимателей становится постоянное откладывание запуска (31%). Каждый четвертый (27%) считает, что у него недостаточно знаний для старта, а у 22% отсутствует необходимый капитал. Еще 18% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело. 4% боятся, что не найдут партнеров", — добавляется в исследовании.

Кроме того, каждый третий считает, что ему для открытия своего дела может понадобиться сумма от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Тем не менее, треть россиян верят, что им удастся осуществить свои планы и за более скромный бюджет — 100-500 тысяч рублей. Так, получить заветную сумму, по мнению 62%, можно, если ежемесячно откладывать процент с дохода или подработок, за счет кредита — 33%, привлечения инвесторов — 16%, покупки акций известных компаний — 10% и с помощью страховых накопительных программ — 2%.

В исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.