МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Качество пива, которое производится в России, особенно с учетом локализации многих брендов, ничем не уступает импортному, по числу новинок на отечественном рынке эта категория алкогольной продукции тоже на первом месте, сообщил в интервью РИА Новости президент пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, “Старый Мельник из Бочонка”) Ораз Дурдыев. СМИ: чешская Budvar теряет прибыль из-за прекращения поставок пива в Россию

"Качество пива, которое производится в России, особенно с учетом локализации многих брендов, ничем не уступает импортному", — считает Дурдыев. Он также напомнил, что на основании данных исследовательской компании NielsenIQ, больше всего новинок среди алкогольной продукции в прошлом году было зафиксировано именно в категории пива — 27,6%.

"Отрасли удалось и заместить ушедшие бренды, и насытить рынок новыми предложениями. Так, количество локализованных SKU выросло с 56 до 60, а в денежном выражении новые бренды в пивной категории заняли долю в 1,8%", — заметил Дурдыев.

Сама компания в текущем году вышла в новую для себя категорию, запустив продажи энергетиков, продолжила расширять безалкогольную линейку, а также ранее запустила бельгийский эль и лагер в мексиканском стиле.

Дурдыев говорит, что новинки есть и в дальнейших планах, "но без подробностей". В целом компания отмечает интерес потребителей к безалкогольному пиву, а также вкусовому пиву, которое, по словам главы компании, демонстрирует уверенный рост продаж.

AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 10.00 мск.