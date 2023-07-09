Шведские супермаркеты столкнулись с дефицитом поставок яиц
Глава CA Cedergren Седергрен: сальмонелла в цеху вызвала дефицит яиц в шведских магазинах
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В шведских магазинах уже около двух месяцев продолжается дефицит яиц, вызванный обнаружением сальмонеллы в цеху крупнейшего в стране производителя яиц CA Cedergren, заявила глава компании Мод Седергрен.
Данная эпидемиологическая причина заставила CA Cedergren прекратить поставки яиц ретейлерам. "Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться (с нехваткой яиц на рынке — ред.). Мы вернемся на рынок", — сказала Седергрен в эфире Шведского радио.
В апреле компания прекратила на неопределенный срок поставки яиц в супермаркеты из-за обнаружения в продукции бактерий сальмонеллы. Их нашли в начале апреля после плановой проверки в упаковочном цеху фирмы в населенном пункте Флисерид на юго-востоке Швеции. По данным газеты Expressen, в мае около 320 тысяч цыплят были убиты в рамках мер профилактики против инфекции.
В феврале немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl отозвала ассортимент сырокопченой колбасы салями из всех своих магазинов на территории Швеции из-за возможного содержания в продукте сальмонеллы.
В апреле 2022 года Европейский центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщил о почти 120 подтвержденных случаях сальмонеллеза в 10 европейских странах.