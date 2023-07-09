МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В шведских магазинах уже около двух месяцев продолжается дефицит яиц, вызванный обнаружением сальмонеллы в цеху крупнейшего в стране производителя яиц CA Cedergren, заявила глава компании Мод Седергрен. В Швеции поддержали переход на евро на фоне ослабления кроны

Данная эпидемиологическая причина заставила CA Cedergren прекратить поставки яиц ретейлерам. "Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться (с нехваткой яиц на рынке — ред.). Мы вернемся на рынок", — сказала Седергрен в эфире Шведского радио.

В апреле компания прекратила на неопределенный срок поставки яиц в супермаркеты из-за обнаружения в продукции бактерий сальмонеллы. Их нашли в начале апреля после плановой проверки в упаковочном цеху фирмы в населенном пункте Флисерид на юго-востоке Швеции. По данным газеты Expressen, в мае около 320 тысяч цыплят были убиты в рамках мер профилактики против инфекции.

В феврале немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl отозвала ассортимент сырокопченой колбасы салями из всех своих магазинов на территории Швеции из-за возможного содержания в продукте сальмонеллы.

В апреле 2022 года Европейский центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщил о почти 120 подтвержденных случаях сальмонеллеза в 10 европейских странах.