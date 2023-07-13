АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. Судьба зерновой сделки сейчас зависит от позиции России, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской инициативы. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

Собеседник издания подчеркнул, что не может дать точного прогноза по вопросу о соглашении.

"Мы надеемся на положительный ответ. Вот и все", — добавил он.

Агентсво Reuters сообщает о предложении главы ООН Антониа Гутерреша президенту России Владимиру Путину продлить действие сделки до подключения к SWIFT «дочки» российского банка.

Ранее глава российского государства отмечал, что Запад использует соглашение только в свою пользу, вывозя большую часть украинского зерна не в третьи страны, а в свои государства.

Срок действия "зерновой сделки" оканчивается 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 июня, что обязательства по отношению к России не исполняются, поэтому нет предпосылок для продления продуктовой сделки.