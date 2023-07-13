Будущее зерновой сделки в руках России, сообщил источник
Источник сообщил, что будущее зерновой сделки зависит от позиции России
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АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. Судьба зерновой сделки сейчас зависит от позиции России, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской инициативы.
Собеседник издания подчеркнул, что не может дать точного прогноза по вопросу о соглашении.
"Мы надеемся на положительный ответ. Вот и все", — добавил он.
Агентсво Reuters сообщает о предложении главы ООН Антониа Гутерреша президенту России Владимиру Путину продлить действие сделки до подключения к SWIFT «дочки» российского банка.
Ранее глава российского государства отмечал, что Запад использует соглашение только в свою пользу, вывозя большую часть украинского зерна не в третьи страны, а в свои государства.
Срок действия "зерновой сделки" оканчивается 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 июня, что обязательства по отношению к России не исполняются, поэтому нет предпосылок для продления продуктовой сделки.