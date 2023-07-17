МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Масложировой союз РФ поддерживает решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке, ждет нормализации мировых цен на рынке подсолнечного масла и шрота, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Песков заявил, что зерновая сделка пока не приостановлена

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.

"Наконец-то Россия прекратила экономически невыгодную для масложировой отрасли сделку. Надеемся, что в этой связи ситуация на рынке подсолнечного масла и шрота стабилизируется. Экспортные цены на данную продукция вернутся к справедливому уровню", — сказал Мальцев.

Мальцев на прошлой неделе сообщал, что после пиков мировых цен — больше 2 тысяч долларов за тонну подсолнечного масла весной прошлого года — мировые цены на эту продукцию обвалились вдвое. Одна из причин — демпинг цен на фоне зерновой сделки, которая "практически душит" российский экспорт подсолнечного масла.