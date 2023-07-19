МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду дорожает на 4%, а за пять торговых дней ее стоимость выросла на 12%, свидетельствуют данные торгов. Зерновая отрасль России понесла потери из-за выхода из зерновой сделки

По состоянию на 16.20 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,37% — до 6,99 доллара за бушель.

Пшеница начала дорожать с четверга прошлой недели. За пять торговых сессий стоимость данной зерновой культуры в Чикаго подскочила на 12%.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.