АНКАРА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские дипломаты покинули Стамбульский координационный центр по "зерновой сделке, сообщил телеканал CNN Türk ТВ, сославшись на источники в МО Турции. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Россия, вышедшая из инициативы по созданию "зернового коридора", также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управляет работой коридора. Источники в министерстве национальной обороны сообщили, что российский персонал покинул центр", — передал телеканал.

Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.