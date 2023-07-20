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2023
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Российская делегация покинула стамбульский центр, сообщил телеканал
Потребрынок
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Российские дипломаты покинули Стамбульский координационный центр по "зерновой сделке, сообщил телеканал CNN Türk ТВ, сославшись на источники в МО Турции. "Россия, вышедшая из... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, рф, турция, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские дипломаты покинули Стамбульский координационный центр по "зерновой сделке, сообщил телеканал CNN Türk ТВ, сославшись на источники в МО Турции.
"Россия, вышедшая из инициативы по созданию "зернового коридора", также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управляет работой коридора. Источники в министерстве национальной обороны сообщили, что российский персонал покинул центр", — передал телеканал.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.