2023-07-24T17:52:15+03:00
2023-07-24T17:52:15+03:00
2023-07-24T17:52:15+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230724/841173151.html
Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. "Оплата заказов может работать с... ПРАЙМ, 24.07.2023
ит-бизнес, потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, яндекс еда, маркет деливери, оплата заказа
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360231.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360231.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360230.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360230.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360218.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/02/840360218.jpg
https://1prime.ru/business/20230724/841168776.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости.
"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", — говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах.
РИА Новости направило запрос в компанию.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club — сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.