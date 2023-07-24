МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. "Яндекс Go" ввел функцию оплаты через Систему быстрых платежей

"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", — говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах.

РИА Новости направило запрос в компанию.

В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club — сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.