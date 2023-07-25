БРЮССЕЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает предложение Литвы по транзиту украинского зерна через морские порты Прибалтики, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц. Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять в Африку зерно и удобрения

"Мы получили письмо (литовской стороны — ред.) и соответствующим образом ответим на него… Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными", — добавил политик.

Со своей стороны, другой представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер объяснила, что обсуждение альтернативных путей вывоза украинской продукции идет в рамках специальной координационной платформы, которая регулярно собирается. Ее очередное заседание прошло в понедельник, следующее будет в ближайшее время, продолжила участница ЕК.

Также сообщается, что Литва выступила с предложением перенести процедуры по таможне и фитосанитарной очистки украинской продукции с границы Польши и Украины в порты "маршрутов солидарности" и сейчас ждет одобрения Польши.