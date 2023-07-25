2023-07-25T14:24:00+03:00
2023-07-25T14:44:11+03:00
2023-07-25T14:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230725/841182212.html
В ЕК рассматривают предложение Прибалтики по вывозу зерна из Украины
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейская комиссия рассматривает предложение Литвы по транзиту украинского зерна через морские порты Прибалтики, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц... ПРАЙМ, 25.07.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, ес, зерно, прибалтика
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700634.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700634.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700633.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700633.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700625.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83670/06/836700625.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230725/841180115.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает предложение Литвы по транзиту украинского зерна через морские порты Прибалтики, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.
"Мы получили письмо (литовской стороны — ред.) и соответствующим образом ответим на него… Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными", — добавил политик.
Со своей стороны, другой представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер объяснила, что обсуждение альтернативных путей вывоза украинской продукции идет в рамках специальной координационной платформы, которая регулярно собирается. Ее очередное заседание прошло в понедельник, следующее будет в ближайшее время, продолжила участница ЕК.
Также сообщается, что Литва выступила с предложением перенести процедуры по таможне и фитосанитарной очистки украинской продукции с границы Польши и Украины в порты "маршрутов солидарности" и сейчас ждет одобрения Польши.