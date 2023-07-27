С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Решение Москвы о прекращении «черноморской инициативы» можно понять на фоне ее неэффективности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго.

Президент России Владимир Путин на сессии саммита продолжил обвинять Запад в том, что он создает препятствия в поставках зерна африканским странам. По его мнению, такой подход очень «четко проявился» при реализации зерновой сделки.

При этом министр Уганды заявил, что главная цель сделки состояла в помощи африканским странам как самым бедным, но в итоге она не была достигнута.

Важно выяснить причины неудачи продуктовой сделки, уточнил Одонго.

"Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты", — сказал глава МИД Уганды.

Кроме того, по словам Одонго, Уганда рассчитывает в ходе саммита найти с Россией решение для поставки удобрений в страну.

"Мы надеемся, что в ходе этого саммита и двусторонних дискуссий, о которых я только что говорил, у нас будет возможность в качестве двустороннего соглашения посмотреть, что мы можем предпринять с Россией, чтобы иметь возможность получить в нашей стране доступ к российским удобрениям", —заявил министр.

Дипломат добавил, что Уганда предпочла бы вместо импорта работу с российскими властями и частными предприятиями, чтобы прийти и создать производственные мощности в своей стране.

"Ресурсы, сырье для производства удобрений в изобилии на нашей земле", — пояснил он.

Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.