МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 8,7%, до 287 миллиардов иен (около 2,1 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Heineken снизилась в первом полугодии

Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 8% — до 413,6 миллиарда иен (3 миллиарда долларов). Выручка выросла на 9,9%, до 1,393 триллиона иен (10 миллиардов долларов).

Чистая прибыль компании во втором квартале составила 142,3 миллиарда иен (1 миллиард долларов), что на 1,7% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль поднялась на 1,2% — до 207,2 миллиарда иен (1,5 миллиарда долларов). Выручка выросла на 6,2%, до 727,5 миллиарда иен (5,2 миллиарда долларов).

Компания вместе с этим повысила прогноз выручки по итогам года — до 2,759 триллиона иен (19,8 миллиарда долларов) с 2,629 триллиона, прибыли — до 457 миллиардов иен (3,3 миллиарда долларов) с 440 миллиардов.

Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в более чем 130 странах. Штат оценивается примерно в 53 тысячи сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel и LD.