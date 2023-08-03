МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Наиболее оптимальными для экспорта российского мороженого являются страны Азии, Ближнего Востока и Западной Африки, а также постсоветского пространства, следует из исследования Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Агроэкспорт" заявил о любви Африки к российскому мороженому

"В 2022 году экспорт мороженого из России составил 16 тысяч тонн на сумму более 58 миллионов долларов. Крупнейшими рынками стали Казахстан, Монголия, США и Беларусь", — приводятся в нем слова руководителя "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова.

По его словам, в ходе анализа экспертами были выделены "страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока, Западной Африки и постсоветского пространства как оптимальные для российских экспортеров с точки зрения емкости рынков и таможенно-тарифной нагрузки". В список наиболее целесообразных и эффективных для производителей РФ направлений экспорта мороженого вошли Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан, Вьетнам, Сенегал, Узбекистан, Казахстан, Монголия и Сербия.

Согласно материалам, в 2021 году эти страны импортировали из РФ около 13,463 тысячи тонн мороженого на 36,969 миллиона долларов, прирост импорта в 2025 году в сравнении с 2021 годом оценивается в 984 тонны (31,163 тысячи долларов). Таким образом, потенциально импорт мороженого РФ этими десятью государствами в 2025 году может составить 14,447 тысячи тонн на 68,132 миллиона долларов (плюс 7,3% и плюс 84,3% к 2021 году).

Больше всего в 2021 году в натуральном выражении российского мороженого импортировал Казахстан — 8,6 тысячи тонн на почти 22 миллиона долларов, потенциал поставок на 2025 год оценивается в 11,9 тысячи тонн на 30,5 миллиона долларов. На втором месте — Монголия: в 2021 году эта страна импортировала 2,7 тысячи тонн российского мороженого на 5,6 миллиона долларов, оценка по 2025 году — 3,6 тысячи тонн на 7,9 миллиона долларов. Третью позицию занимает Китай: туда по итогам 2021 года РФ поставила 896 тонн мороженого на почти 4,7 миллиона долларов, оценка на 2025 год — 1,9 тысячи тонн на 7,9 миллиона долларов. Россия в январе-июле сохранила объем экспорта рыбы на уровне 2022 года

По оценке "Агроэкспорта", доля России в стоимостном объеме импорта мороженого Казахстаном составляла 88,4% в 2021 году и прогнозируется в 87,4% по итогам 2025 года, по Монголии и КНР — соответственно 75,8% и 3,8% в 2021 году, 76,6% и 4,7% в 2025 году. Доля мороженого РФ в стоимостном импорте Узбекистана в 2025 году оценивается в 66,3% (в 2021 году была 59,8%), Саудовской Аравии — 2,6% (0,02%), ОАЭ — 2% (0,01%), Азербайджана — 40,2% (28,9%), Сербии — 1,2% (0,3%), Сенегала — 29,1% (20,9%), Вьетнама — 4,5% (1,4%).

Почти половина всех регионов России (43 региона) обладает благоприятными условиями для развития экспортоориентированной отрасли производства мороженого, отмечают эксперты: например, 15 регионов располагают действующими предприятиями-экспортерами, которые могли бы наращивать экспортные поставки, на территории 23-х действуют предприятия, которые могли бы начать экспортную деятельность, а еще пять регионов располагают условиями для реализации инвестиционных стратегий по строительству и запуску таких предприятий.