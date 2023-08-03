АФИНЫ, 3 авг — ПРАЙМ. Цены на оливковое масло в Греции растут и ставят рекорды на фоне прогнозов снижения мирового производства масла, но они не являются показательными, цены на масло нового урожая будут понятны осенью, сообщила РИА Новости экспортер греческого масла в Россию Елена Калинина, владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты. Эксперты объяснили, почему оливковое масло в России не потеряло потребителя

По сообщениям СМИ, ожидается, что в этом году производство оливкового масла в Южной Европе сократится на 40% из-за засухи и других проблем, связанных с изменением климата. По оценкам Еврокомиссии, производство упадет до 1,391 миллиона тонн с 2,272 миллиона тонн в прошлом году. Ожидается также, что производство в Греции сократится с 300 тысяч тонн в прошлом году до примерно 200 тысяч тонн в этом году, сообщил портал libre.gr. Накануне Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

Новый урожай оливок в Греции будет через два месяца, но на него в этом году влияет низкое плодоношение и плодовая мушка. При этом в Греции цены на оливковое масло за последний месяц выросли до рекордных – с 6,5 евро за литр до 7,5 евро за литр на Крите и на Пелопоннесе. Самая высокая цена в Лаконии – 8,4 евро за литр. Для сравнения – в марте 2021 году масло в Лаконии стоило 2,9 евро за литр, и тогда это также была самая высокая цена.

"Это пока прогнозы, и цены, особенно летом в такой период, растут из-за прогнозов и зависят от количества остатков, которые есть на складах у аграриев", — пояснила Елена Калинина РИА Новости.

"На урожай оливок всегда влияют два основных периода – май-июнь и с конца августа до начала октября, до сбора. В эти периоды дождь не должен быть сильным. И если дождь в мае-июне нужен, то не хочется, чтобы он был в сентябре, когда начинают наливаться оливки. Если дождь пройдет, то есть вероятность их загнивания. Плодовая мушка развивается на оливках в июне-июле, если нет дождей, и длительный период засухи влияет на количество и качество последующего урожая", — сказал Калинина.

По ее словам, в Греции погода была подходящая для оливок.

"Но такой погоды не было в Испании, а цены задает всегда Испания. И речь идет о засухе именно в Испании, основном производителе оливкового масла. Из-за нее поднимаются цены, из-за нее они опускаются", — сказала Калинина.

Испания производит порядка 1,4 миллиона тонн оливкового масла.

Говоря о приостановке экспорта оливкового масла из Турции, специалист сказала, что речь идет о разливном масле, а фасованное масло экспортируется, как и прежде.

Калинина заметила, что сейчас некоторые аграрии в Греции пытаются продать остатки оливкового масла по высокой цене.

"Не исключено, что мы подойдем к цене в 8,5 евро за литр, но надеюсь, что ситуация будет лучше. Что касается Лаконии, то это частный случай, он связан с ситуацией в крупном союзе кооперативов производителей оливкового масла", — сообщил Калинина.

"Но нужно понимать, что все это остатки прошлогоднего урожая", — вновь отметила она.

Специалист подчеркнула, что надо ждать именно официальных прогнозов урожая масла в Греции.