МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Отечественные производители во втором квартале нарастили выпуск воды почти на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,7 миллиона литров, следует из сообщения оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Оператор системы маркировки сообщил о снижении цен на молочные продукты

"Объем легального производства упакованной воды во втором квартале 2023 года вырос сразу на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,65 миллиона литров… Во втором квартале 2022 года этот показатель составлял 1,95 миллиона литров", — говорится в сообщении.

Наиболее распространенным видом упакованной воды, произведенной в РФ, была негазированная питьевая (59%). Ее производство выросло на 33%, до 1,56 миллиона литров. Также во втором квартале произошел рост производства относительно прошлого года газированной питьевой воды на 101%, негазированной минеральной — на 51%, газированной минеральной природной лечебной — на 42%, газированной минеральной природной столовой — на 102%, газированной минеральной природной лечебно-столовой — на 61%.

При этом средние цены за литр упакованной воды во втором квартале оставались практически неизменными и по его итогам составили 71 рубль за литр газированной минеральной природной лечебной воды, 51 рубль за литр газированной минеральной природной лечебно-столовой, 30 рублей за литр газированной питьевой, 27 рублей за литр негазированной питьевой и 26 рублей за литр газированной минеральной природной столовой.

"Рост производства воды связан не только с ее растущей популярностью у населения, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке. За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю, что отразилось на объемах "белого" предложения. Кроме того, многие компании — более 400 — с введением маркировки вышли в легальное поле", — подчеркивает замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого также приводятся в сообщении.

Также, согласно данным оператора, наибольшие объемы производства внутри страны приходятся на Центральный (39%) и Северо-Кавказский (17%) федеральные округа, наименьшие — на Северо-Западный (4%) и Дальневосточный (3%) округа.