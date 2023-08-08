МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В России могут скорректировать ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить сокращение объемов товара в упаковке без изменения его цены, пишут "Известия". Аналитики объяснили, как снижение цен на спирт повлияет на стоимость водки

Речь идет о так называмой шринкфляции — когда производитель продолжает выпускать похожую упаковку товара, однако незначительно снижает объем продукта, например, с одного литра до 900 миллилитров. Цена при этом остается прежней и пропорционально не уменьшается. Обманом покупателя это не считается, поскольку на упаковке указан истинный объем (вес).

Ситуацию с уменьшением упаковки взяла под контроль Генпрокуратура. Надзорное ведомство предложило установить единые требования к таре.

В свою очередь, Минпромторг прорабатывает соответствующие изменения с властями и бизнесом.

По данным издания, подготавливаемый стандарт может обязать изготовителей использовать только целые значения в упаковке — один килограмм, один литр и т.п.

Как отмечается, одной из причин уменьшения упаковки при неизменной цене стал рост себестоимости производства при низкой покупательной способности населения. Еще одна причина — урбанизация населения: люди больше не покупают впрок и помногу, а идут в магазин, чтобы купить еды на один день, и для этого большие объемы не нужны.