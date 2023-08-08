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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230808/841326889.html
В России хотят запретить сокращение объемов товара в упаковке, пишет СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России могут скорректировать ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить сокращение объемов товара в упаковке без изменения его цены, пишут "Известия". Речь идет о так называмой... ПРАЙМ, 08.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, продукты питания, гост, генпрокуратура рф, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В России могут скорректировать ГОСТы на пищевые продукты, чтобы исключить сокращение объемов товара в упаковке без изменения его цены, пишут "Известия".
Речь идет о так называмой шринкфляции — когда производитель продолжает выпускать похожую упаковку товара, однако незначительно снижает объем продукта, например, с одного литра до 900 миллилитров. Цена при этом остается прежней и пропорционально не уменьшается. Обманом покупателя это не считается, поскольку на упаковке указан истинный объем (вес).
Ситуацию с уменьшением упаковки взяла под контроль Генпрокуратура. Надзорное ведомство предложило установить единые требования к таре.
В свою очередь, Минпромторг прорабатывает соответствующие изменения с властями и бизнесом.
По данным издания, подготавливаемый стандарт может обязать изготовителей использовать только целые значения в упаковке — один килограмм, один литр и т.п.
Как отмечается, одной из причин уменьшения упаковки при неизменной цене стал рост себестоимости производства при низкой покупательной способности населения. Еще одна причина — урбанизация населения: люди больше не покупают впрок и помногу, а идут в магазин, чтобы купить еды на один день, и для этого большие объемы не нужны.