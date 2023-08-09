РИМ, 9 авг — ПРАЙМ. Обрушение стеллажей на складе с сыром на севере Италии, в результате которого погиб владелец всего предприятия, нанесло ущерб в три миллиона евро, если посчитать, что в результате происшествия повредилось около 30% товара, заявил газете Corriere della Sera генеральный директор Консорциума по охране сыра грана падана Стефано Берни. Итальянского бизнесмена насмерть завалило сыром на складе

Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на своей же сыроварне в воскресенье вечером. Как сообщает газета, эффект домино на складе привел к падению 16,6 тысячи головок сыра. Тело 74-летнего мужчины искали в течение 12 часов, в операции принимали участие свыше 60 пожарных.

По словам Берни, на складе находилось продукции предположительно на 5 миллионов 600 тысяч евро.

"Если быть оптимистом, при падении могли быть повреждены 30% головок. Неповрежденный сыр грана весит 38 килограммов и стоит 340 евро, если головка повреждена, цена может снизиться до 250, если она поломана, то 140 и ее можно только натереть на терке. С учетом уничтожения оборудования и полок можно представить, что ущерб составил минимум 3 миллиона, но надо будет посмотреть конкретно, что будет найдено", — сказал представитель ассоциации производителей.

По словам Берни, погибшего отличала "невероятная страсть и энергия", доказательством чего стал его приезд на предприятие в злополучное воскресенье. На сыроварне сломался аппарат, который вращает формы с сыром для его созревания, и Кьяппарини прибыл на предприятие вместе с сыном.

По словам представителя консорциума, местные сыроварни готовы прийти на помощь коллегам и предоставить пространство для хранения спасенного сыра. Дети и внуки намерены продолжить работу предприятия в провинции Бергамо.