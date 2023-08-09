МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ритейлерами в регионах РФ; анализ ведомства показал, что некоторые сети имеют признаки доминирующего положения на рынке, сообщает служба. Рост цен на топливо в России временный, заявила ФАС

"ФАС усиливает контроль за торговыми сетями в регионах. Соответствующее поручение служба направила в свои терорганы по итогам анализа сведений о долях сетей, реализующих продовольственные товары", — говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает минимальное количество сетей. В 7,37% муниципальных районов и городских округов зафиксировано 27 торговых сетей, занимающих доли свыше 35% по объему всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год.

Кроме того, проведенный анализ позволил службе выявить сети, за которыми необходимо усилить контроль как в соответствии с законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей. Региональные ритейлеры добровольно ограничат наценку на ряд продуктов

В случае выявления нарушений служба будет применять меры — от предупреждений до возбуждения антимонопольных дел.

"При этом конкуренция на рынке ритейла сохраняется, развиваются новые формы торговли, в том числе на базе цифровых платформ. Кроме того, для снижения стоимости и повышения доступности социально значимых товаров ранее отдельные торговые сети из числа занимающих доминирующее положение добровольно ограничили наценки на ряд продуктов", — отмечается в сообщении. ФАС предложила остальным торговым сетям федерального и регионального уровня присоединиться к добровольным обязательствам.