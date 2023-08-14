МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля вырос на 0,3 пункта — до 109,5 пункта. Bloomberg признал, что экономика России приближается к уровню до начала СВО

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 16 по 31 июля средний чек вырос по ветчине (на 14,3%, до 160 рублей), сахару (на 1,5%, до 67 рублей) и сыру (на 1,1%, до 183 рублей). По остальным продуктам он уменьшился, причем сильнее всего по огурцам — на 10%, до 81 рубля. Также средний чек снизился по батону (на 2,7%, до 36 рублей), кофе (на 1,6%, до 181 рубля) и сливочному маслу (на 0,6%, до 153 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом вырос на 0,3 пункта и составил 109,5 пункта.