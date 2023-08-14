2023-08-14T10:51:53+03:00
2023-08-14T10:51:53+03:00
2023-08-14T10:51:53+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230814/841424576.html
Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов
Потребрынок
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. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ законодательно обеспечить налоговый вычет для отечественных виноделов до 2026 года, при условии реинвестирования средств в... ПРАЙМ, 14.08.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, правительство рф, виноделы, налоговый вычет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ законодательно обеспечить налоговый вычет для отечественных виноделов до 2026 года, при условии реинвестирования средств в развитие производства. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников", — сказано в сообщении.
Срок исполнения поручения — 15 декабря 2023 года.