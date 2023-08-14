МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ законодательно обеспечить налоговый вычет для отечественных виноделов до 2026 года, при условии реинвестирования средств в развитие производства. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля. В России готовят перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем

"Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников", — сказано в сообщении.

Срок исполнения поручения — 15 декабря 2023 года.