МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Белуги Групп" (Beluga Group), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 320 рублей на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности от ослабления рубля

"Принимая во внимание результаты Beluga Group за первое полугодие 2023 года, рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль первого полугодия 2023 года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества в размере 320 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию", — говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 сентября.

По итогам полугодия чистая прибыль компании по МСФО составила 3,046 миллиарда рублей, увеличившись на 35% относительно аналогичного периода годом ранее, выручка выросла на 14%, до 47,934 миллиарда.

До этого, в конце апреля, акционеры одобрили выплату дивидендов по результатам 2022 года в размере 400 рублей на акцию. По результатам 2021 финансового года компания объявила финальные дивиденды в размере 47,24 рубля на акцию, а по итогам первого полугодия 2022 года — 150 рублей на акцию.

"Белуга" — крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".